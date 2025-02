Ilrestodelcarlino.it - Polizia e pasticcio organici. Il Sap: "Mancano 10 agenti"

Gli uomini delle forze dell’ordine ci sono, ma non ci sono. Non è un gioco di prestigio, ma poco ci manca. La questura di Fermo, sin dalla sua istituzione ha sofferto e soffre tutt’ora di una cronica carenza di organico, seppure, ad oggi, il trend sembrerebbe essersi finalmente invertito. I numeri nudi e crudi danno l’impressione che finalmente, dopo tanto tempo, la pianta organica abbia raggiunto i livelli normativi. Tuttavia, esaminando la situazione, ci si accorge che essi celano un "inganno", ovvero nel conteggio totale vengono inclusi almeno una decina di poliziotti che, a vario titolo, sono aggregati in maniera permanente in altre città o stanno frequentando lunghi corsi di formazione presso gli istituti di istruzione per accedere ad un ruolo superiore e, pertanto, non è certo che verranno riassegnati a Fermo.