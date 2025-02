Lanazione.it - Podismo, la festa sociale de Il Ponte di Scandicci

Montelupo Fiorentino (Firenze), 8 febbraio 2025 – Al ristorante Lo Spigo di Montelupo Fiorentino l'Asd Ildisi è riunita per la consueta, un momento di celebrazione e condivisione per atleti e sostenitori. La serata ha rappresentato l'occasione ideale per il nuovo presidente, Francesco Ciampi, di presentare il consiglio direttivo e accogliere gli ospiti d'onore. Tra questi, Alessandra Berchicci, in rappresentanza della Firenze Marathon, da sempre partner nell'organizzazione della Maratonina di, in calendario per il prossimo 16 febbraio. Presenti anche Catia Ballotti per la Uisp, responsabile del calendario gare, e il presidente dell'Ets Regalami un sorriso, Piero Giacomelli, che ha consegnato il massimo riconoscimento del sodalizio, un prestigioso logo in cotto dell'Impruneta, a tre soci delper il loro significativo contributo: Maurizio Butini, Francesco Taddei e Stefano Coletti.