Plymouth v Liverpool – Notizie della squadra della Coppa d’Inghilterra formazione prevista canale TV dettagli in diretta e previsione

2025-02-07 20:11:00 Breaking news:divsTeamnon ha preoccupazioni importanti quando si tratta di infortuni prima del loro scontro con i gigantiPremier League.Brendan Galloway rimane fuori per la stagione, mentre anche Joe Edwards e Kornel Szucs rimangono fuori., tuttavia, lo fanno.Arne Slot ha confermato che Trent Alexander-Arnold perderà il viaggio nel Devon, così come Tyler Morton e non si sapeva che Alisson tornesse alladi partenza.Oltre a ciò, i Reds sono sani e pronti a continuare la loro ricerca di un quadruplo.vsprevisto line-up: Hazard, Pleguezuelo, Katic, Taloverov, Sorinola, Randell, Houghton, Puchacz, Baidoo, Wright, Bundo: Kelleher, Bradley, Quansah, Endo, Tsimikas, McConnell, Mac Allister, Elliott, Chiesa, Diaz, NunezCome guardarevs: live stream,TVIl gioco prende il via al 1500 a Home Park.