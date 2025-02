Game-experience.it - PlayStation Network è offline da 18 ore: Sony è in silenzio assoluto ed i fan sono preoccupati

La giornata più importante di questa giornata, sabato 8 febbraio 2025, non può che essere ilsu PS4 e PS5 in tutto il mondo, con questo disservizio che va avanti ormai da ormai oltre 18 ore. Ma nonostante un tempo così prolungato, a preoccupare i fan è il totaleda parte di.Ricordiamo infatti che tutti i servizi online offerti dal PSNtotalmente inaccessibili, impedendo di conseguenza ai giocatori di giocare online, di accedere ai giochi acquistati in digitale, di effettuare acquisti sulStore, di interagire con la propria lista amici, di inviare e ricevere messaggi oppure di partecipare ai party ed altro ancora.Ma nonostante la gravità della situazione, la società giapponese non ha ancora condiviso un nuovo commento ufficiale in merito ai disservizi deldopo quello di ieri notte (dove segnalava la presenza di problemi, rimandando alla pagina ufficiale dei servizi), lasciando di conseguenza la community nello stato di confusione più totale.