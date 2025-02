Bergamonews.it - Plastik Group, un tocco di originalità per celebrare la diversità e sensibilizzare sull’inclusione

Leggi su Bergamonews.it

Perché calzini spaiati e non scarpe, magari antinfortunistiche, spaiate? Ladi Albano Sant’Alessandro ha deciso di partecipare alla Giornata dei calzini spaiati con undi. “Abbiamo scelto di indossare scarpe antinfortunistiche ‘spaiate’ per ricordare che laè un valore e che ogni differenza ci rende unici” ha scritto l’azienda sul profilo LinkedIn.Il 7 febbraio si celebra la Giornata dei calzini spaiati, ricorrenza che invita tutti a indossare calzini diversi come simbolo di inclusione. Da 12 anni è diventato un appuntamento fisso che coinvolge scuole, famiglie, associazioni, reparti ospedalieri, squadre sportive, studi professionali, luoghi di lavoro, ma anche persone singole, con un unico obiettivo: promuovere la bellezza dellain tutte le sue forme.