Piste da sci sul monte San Primo: la protesta non si ferma

Bellagio, 8 febbraio 2025 – Continua a far discutere il progetto di rilancio turistico delSan, contestato da più di una trentina di associazioni ambientaliste di Como e Lecco. A preoccupare sono soprattutto gli interventi previsti per gli impianti sciistici e l’innevamento artificiale, oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi. “Nonostante le rassicurazioni di Comunità montana e Comune ci sarà eccome consumo di suolo - interviene Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi“ - Solo per la realizzazione del nuovo mega parcheggio da 100 posti auto, verrà deturpata una vasta area boschiva, con conseguente taglio di alberi e un consistente riporto di terra artificiale per livellare le forti pendenze. Il nuovo parcheggio coprirà un’area di oltre 2mila metri, una superficie simile a quella del parcheggio esistente al Ghisallo.