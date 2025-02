Ilfattoquotidiano.it - Pista da bob di Cortina, l’ultima di Salvini: “Il Fatto diceva che non si sarebbe mai fatta”. Ma il dietrofront era stato annunciato dal governo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il ministro alle infrastrutture Matteoapprofitta di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, durante la presentazione di una proposta leghista di rottamazione delle cartelle esattoriali, per ribadire che lada bob diè ormai cosae che verrà utilizzata per le Olimpiadi invernali che cominceranno il 6 febbraio 2026. Allo stesso tempo rinfaccia alQuotidiano un titolo, risalente al 19 ottobre 2023, in cui si affermava che “lada bob non si farà mai”. Invita, quindi, i giornalisti del“a farsi una gita aper rendersi conto che fra 364 giorni due miliardi di persone guarderanno l’Italia, ammireranno l’Italia grazie alle Olimpiadi che noi abbiamo voluto e stiamo portando avanti”. I complimenti espressi da Thomas Bach, presidente del Cio, il 6 febbraio a Milano (“Italy is ready, l’Italia è pronta”), hanno talmente gratificato il ministro da fargli dimenticare che cosa è accaduto nell’ottobre di un anno e mezzo fa, chi sono stati i protagonisti di quella tragicommedia politica e chi aveva detto che lada bob anon si