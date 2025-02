Laprimapagina.it - Pisa potenzia i servizi per le persone senza dimora: più fondi e nuove iniziative

Nel 2024 asono state 393 leaccolte nell’asilo notturno di Porta a Mare, di cui 199 italiani e 194 stranieri, mentre l’Unità di Strada ha incontrato 744nelle vie del capoluogo e nei comuni limitrofi. Sono questi i dati della relazione 2024 di Progetto Homeless, che evidenziano una crescente richiesta di aiuto da parte di chi vive in condizioni di alta marginalità.«Di fronte all’aumento dellein difficoltà – spiega l’assessore al sociale Giovanna Bonanno – l’Amministrazione Comunale hato gli interventi e idedicati, con un impegno economico complessivo di 365mila euro. A questa cifra si aggiunge la quota capitaria di 362mila euro conferita alla Società della Salute, per un totale che riflette la crescente attenzione verso chi vive in strada».