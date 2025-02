Lanazione.it - Pioppo malato minaccia fosso e linea elettrica, la Bonifica al lavoro

Arezzo, 8 febbraio 2025 – In Valdarno, il grande, cresciuto sulla sponda delReale, che scorre lungo l'argine leopoldino, subito a monte dell'opera di immissione sul Torrente Dogana, risultava pericolosamente inclinato verso il corso d’acqua e sfiorava la. Nel corso dell’attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, i tecnici del Consorzio di2 Alto Valdarno, verificata la situazione, hanno ritenuto necessario intervenire ed eliminare la gigantesca pianta cheva le opere idrauliche e che, in caso di caduta improvvisa, avrebbe potuto anche lasciare “al buio” un’ampia zona urbana a cavallo tra i comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno. Questa mattina, la rimozione. “In collaborazione con Enel e dopo il distacco delladi media tensione, sono entrati in azione gli operai acrobati.