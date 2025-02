Lortica.it - Pinturicchio: “chi non salta perugino è !”

Il campanilismo era già forte ai tempi del Rinascimento, e la critica successiva di Vasari non rese giustizia alle opere del.Ma chi era costui? Bernardino di Betto (o Benedetto) Berti, detto “”—da “pintor” (pittore) e “picino” (piccolo). Non era certo un personaggio marginale né, come talvolta si è ipotizzato, omosessuale: anzi, ebbe figli da due donne diverse, una delle quali sposò nel 1495.Collaborò con ilin un accordo societario, ma il suo vero maestro rimane sconosciuto—né Beato Angelico né Filippo Lippi possono essere considerati tali.Il suo stile si distingue per l’uso raffinato del colore e per una concezione dello spazio innovativa: paesaggi con prospettive aperte e figure che sembrano scorrere come in un’inquadratura cinematografica. Oltre agli affreschi e alle pitture, eccelleva nelle miniature.