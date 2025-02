Calciomercato.it - Pinamonti riprende il Torino: il Genoa agguanta il pareggio

Un gol per tempo, un punto per parte. Torino e Genoa decidono di non farsi male e si spartiscono la posta in palio nella partita di sabato sera della 24a giornata di Serie A. Una partita non particolarmente avvincente quella tra granata e rossoblù, con Vanoli che sceglie di non mandare in campo i nuovi acquisti e affidarsi ai calciatori in rosa fin da inizio stagione. Una decisione che sembra essere quella giusta visto che nel primo tempo i padroni di casa, con un Vlasic particolarmente ispirato, si fanno vedere in un paio di occasioni dalle parti di Leali. Grandi pericoli però non vengono creati ed allora per il gol serve una palla da fermo e al secondo minuto di recupero proprio da un calcio d'angolo c'è la deviazione sfortunata di Thorsby nella propria porta che regala il vantaggio ai granata.