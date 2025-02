Ilrestodelcarlino.it - Pieroni cambia casacca: equilibri in bilico

Il consigliere Federicolascia Tolentino Civica e Solidale e passa al gruppo misto. Per spiegare la scelta ripercorre la vicenda. Prima sono state revocate le deleghe agli assessori Giombetti e Lucaroni, appartenenti alla stessa lista, poi il sindaco "ha restituito una visione dei fatti accaduti poco coerente con gli avvenimenti, invitando coloro che non si adeguano a valutare di allontanarsi dalla maggioranza". Fino alle dimissioni di Isabella Tonnarelli da assessore per incompatibilità. "Tutto ciò senza condividere, per quanto io sappia, con Tolentino Civica e Solidale e con coloro che per tale lista hanno ottenuto la maggioranza delle preferenze – spiega–. Era stata chiesta una riunione della lista per un chiarimento, ma è stata rifiutata dal sindaco. È stata poi indetta una riunione, da parte sua, con i componenti della lista Civica e Solidale dopo aver defenestrato gli assessori di riferimento.