Piantedosi non scioglie il comune di Bari dopo le inchieste per mafia

Ildi, amministrazione simbolo del buon governo del Pd nei municipi - con la connessa icona-pop di Antonio Decaro - non sarà sciolto per infiltrazioni mafiose ma su Palazzo di Città arriverà ugualmente una scossetta, la cui entità nella scala Richter si potrà rilevare solo nelle prossime settimane. Questo è quanto emerge a margine dell’ultimo Consiglio dei ministri nel quale Matteonon ha portato nessun drastico provvedimento che riguardava la città di San Nicola, riservandosi di procedere con altre sanzioni, ugualmente pesanti: da fonti vicine a chi segue il dossier al Viminale emerge che saranno commissariate altre due società ex municipalizzate (oltre l’Amtab su cui è intervenuto già la magistratura), mentre molti dipendenti pubblici, che risultano negli atti della commissione d’inchiesta ministeriale, saranno oggetto di pesanti sanzioni.