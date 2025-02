Thesocialpost.it - Piacenza, auto esce di strada: muore bambino di quattro mesi, grave la mamma

Tragedia nel Piacentino, dove un neonato di appenaha perso la vita in un incidentele avvenuto lungo laprovinciale tra Carpaneto e Cadeo. Il piccolo, nato lo scorso ottobre, viaggiava insieme alla madre, una donna di 26 anni, alla guida del veicolo. Nel primo pomeriggio, l’è improvvisamente uscita di, terminando la corsa in un canale laterale e andando a schiantarsi contro una struttura in cemento.Leggi anche: Trump contro le cannucce di carta: “Non funzionano, torniamo alla plastica”Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, l’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato in eliambulanza sia ilche la madre all’ospedale di Parma. Nonostante gli sforzi dei medici, il piccolo è deceduto durante la notte a causa delle gravi ferite riportate.