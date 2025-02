Esports247.it - PGA Tour 2K25, fate spazio al re indiscusso delle simulazioni golfistische | Recensione

Leggi su Esports247.it

Sin dagli albori degli anni ’90, con la prima Amiga, fino ai giorni nostri, il golf è sempre stato trasportato in maniera videoludica. Nel corso degli anni, i giochi di golf hanno attraversato molteplici fasi, dagli arcade più scanzonati ai simulatori sempre più realistici, con la tecnologia che ha permesso di introdurre dettagli sempre più accurati, come vento, rimbalzi e rotazioni della pallina. Ma PGAnon si limita ad essere una simulazione straordinariamente realistica: è anche un’esperienza appagante e rilassante.Per quanto riguarda il gameplay, il gioco è incredibilmente tecnico. Con una modellazione minuziosa che comprende non solo il green, ma anche boschetti, laghi e perfino parcheggi, i vostri tiri potranno prendere direzioni inaspettate e finire in luoghi non propri al gioco del golf.