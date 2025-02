Davidemaggio.it - Petrolio torna in prima serata a mo’ di tappabuchi!

sparso e qua e là. Il programma di Duilio Gianmariacon nuove inchieste incon la novità che la collocazione sarà mensile. Sì, avete letto bene e la Rai presenta questa decisione come una sperimentazione di formato quando sembra più un modo per coprire mancanze di palinsesto.Ladi questo ciclo di puntate monotematiche andrà in onda stasera, sabato 8 febbraio (dal titolo “Il mistero Bayesian – Cronaca di un naufragio”). A seguire, martedì 1° aprile, sabato 12 aprile, sabato 3 maggio per poire martedì 13 maggio e terminare la stagione martedì 17 giugno. Insomma, una collocazione a dir poco ballerina che non permetterà di fidelizzare il pubblico. Una decisione ancora più incomprensibile dal momento che gli speciali realizzati inlo scorso anno furono un clamoroso flop (intorno al 2% di share).