Lanazione.it - Pet therapy nel carcere, percorsi con i detenuti oltre ogni barriera. “Scambi di gratitudine”

Leggi su Lanazione.it

Massa, 8 febbraio 2025 – “Un sentimento die leggerezza, perché durante le nostre attività con i cani da petsi crea una speciale bolla all’interno della quale vigono regole diverse da quelle della quotidianità del. Un momento prezioso anche per i, autentico”. Francesca Mugnai, psicologa, filosofa, specializzata in psicologia nella natura, è presidente di Antropozoa, realtà che da25 anni collabora a livello regionale e nazionale con strutture pubbliche e private, ospedali, case di riposo, centri di salute mentale, scuole e Università, con IAA, interventi assistiti con gli animali (la cosiddetta pet) racconta il progetto nella casa circondariale massese: “E’ iniziato nel 2023; dopo una breve interruzione è ripartito in queste settimane e prevede una durata almeno iniziale di circa 8 mesi, fortemente voluto dalla direttrice delAntonella Ventura con incontri di due orequindici giorni”.