Ilrestodelcarlino.it - Pestato per scambio di persona. In tre sono stati condannati

Di lesionili aggravategiudicati colpevoli tre ascolani di 31, 22 e 27 anni difesi dagli avvocati Felice Franchi, Rita Occhiochiuso e Sabrina Furone.loro loro, secondo la Procura e il tribunale di Ascoli gli autori del pestaggio che sarebbe avvenuto per errore, nel senso che nel mirino dei tre c’era un’altrae che quello a cui hanno menato il 30 maggio del 2020 in Ascoli, di fatto, non c’entrava niente. Per altro all’appello mancherebbero altre due persone che quel giorno avrebbero avuto un ruolo nell’aggressione violenta. In duea 6 mesi, il terzo a 4 mesi e 10 giorni. La vittima si trovava in viale De Gasperi e stazionava nei pressi della fermata del bus. Improvvisamente si palesarono davanti a lui i componenti del gruppetto che hanno iniziato a picchiarlo duro, colpendolo con calci e pugni fino a farlo cadere a terra.