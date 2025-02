Latinatoday.it - Persona investita sui binari a Campoleone. Circolazione dei treni sospesa

Dramma sulla linea Roma-Napoli, via Formia. Nei pressi diunaè statasuida parte del treno, poco prima delle 8.30. Le autorità competenti della Polfer sono immediatamente giunte sul posto per i necessari accertamenti: alle 10 circa era ancora in corso.