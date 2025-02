Lopinionista.it - “Perché Sanremo è Sanremo”: il ritorno provocatorio di Etta che ha fatto parlare tutta Italia con “Amadeus”

– Dopo aver conquistato l’attenzione del pubblico e della critica lo scorso anno con il controverso e ironico singolotorna acon un nuovo brano che promette di scuotere la settimana festivaliera: “”, prodotto da VRus per B Music Records e distribuito da ADA Music Italy – Warner Music Group. Con un’anima rock intrisa di tiratura punk, il brano si presenta come una delle poche – se non l’unica – voci alternative nella settimana del Festival. Tra riff taglienti e un testo satirico,esplora con ironia e irriverenza i meccanismi del Festival, tra backstage, gossip e la febbre del Fanta.L’artista non abbandona la vena provocatoria che lo contraddistingue, riprendendo il tema dell’anno scorso e portandolo a un nuovo livello: seera un inno a un personaggio simbolo della televisionena,si spinge oltre, diventando una critica al sistema e un omaggio alla spcolarità stessa dell’evento.