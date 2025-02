Quifinanza.it - Perché Montaruli ha fatto “bau bau” a Furfaro e cosa c’entra la cuccia del cane di Cirinnà

Una lite televisiva è diventata subito virale. Durante una puntata di Tagadà su La7, la deputata di Fratelli d’Italia Augustaha reagito agli attacchi del collega Marco(Pd) abbaiando in diretta. Il siparietto surreale ha scatenato meme e commenti sui social.Ma dietro il bau bau c’è di più. Mentreabbaiava, ha ripetuto più volte una frase: “Parliamo delladel”. Un riferimento che non tutti hanno colto al volo, ma che rimanda a una non troppo vecchia vicenda legata alla senatrice Dem Monica. Qual è il collegamento tra il litigio in tv, lae un misterioso malloppo in contanti?Lite in tv tra: il video diventa viraleTutto ha inizia con un acceso scambio di battute tra Marco, deputato del Partito Democratico, e Augusta, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia durante la trasmissione Tagadà su La7.