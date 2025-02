Quifinanza.it - Perché il vino italiano è a rischio a causa dei dazi di Trump

L’industria delitaliana, uno dei pilastri del made in Italy, si trova nuovamente sotto minaccia: il presidente degli Stati Uniti Donaldsi è detto pronto a introdurre nuovisui prodotti agroalimentari europei. Secondo l’Osservatorio Uiv, se il piano di tassazione sulla merce estera dovesse passare così come presentato, l’eventuale imposizione didel 20% sui vini fermi e del 10% sugli spumanti potrebbe costare all’Italia fino a 330 milioni di euro di perdite nel solo mercato statunitense.Il peso deisule ileconomico per l’ItaliaIl mercato americano rappresenta il principale sbocco per l’export vinicolo, con un valore che nel 2024 ha superato i 1,9 miliardi di euro. L’introduzione deiabbatterebbe le vendite tra il 13% e il 17%, riportando il valore dell’export sotto 1,7 miliardi di euro, ovvero ai livelli pre-pandemia.