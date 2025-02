Perché il tempo di esecuzione di The Brutalist è così lungo e ha un intervallo

Leggi su Cinefilos.it

ildidi Thee ha unThe, una storia straziante sulla brutalità del sogno americano, è uno dei film più emozionanti del 2024. La storia segue il protagonista László Tóth (Adrien Brody), un architetto ebreo-ungherese che parte per gli Stati Uniti dopo essere sopravvissuto a un campo di concentramento. Si trasferisce a Philadelphia, incontra il ricco Harrison Van Buren (Guy Pearce) e suo figlio Harris, e presto inizia il progetto architettonico della sua vita. L’ultimo lavoro del regista Brady Corbet ha ricevuto ben 10 nomination agli Academy Awards, tra cui quella per il miglior film e quella per Brody come miglior attore.Tuttavia, il film non è esente da critiche. Theè stato criticato per l’uso dell’intelligenza artificiale per integrare alcuni dialoghi in ungherese pronunciati da Brody.