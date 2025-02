Liberoquotidiano.it - "Perché ho denunciato Icardi e Wanda Nara". Il dramma di Simona Gualtieri: Toffanin sconvolta

Leggi su Liberoquotidiano.it

è stata ospite di Verissimo, il talk show di Cale 5 condotto da Silvia. La modella e showgirl ha raccontato ai telespettatori di Mediasetsi è separata con Keita Baldé, suo marito ed ex calciatore dell'Inter. In sostanza, il loro matrimonio è finitol'ex Lazio l'ha tradita con, che all'epoca era sposata con mauro. "Io e Keita ci siamo separati ad aprile - ha confessato -, quando eravamo in tribunale per separarci i nostri legali ci chiedevano di ripensarci, considerando la nostra famiglia e i due bambini che abbiamo avuto insieme". "Io l'ho perdonato - ha proseguito -. La rabbia si è placata, riusciamo a dialogare, riusciamo a capirci. Ci siamo rivisti recentemente, come genitori, e abbiamo passato capodanno insieme. Piano piano, riusciamo ad avere un dialogo.