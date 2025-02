Lortica.it - Perché è vietato visitare il sito di deposito delle terre di scavo della TAV?

non è permessoi luoghi dove vengono messe a dimora lediche provengono dal sottosuolofiorentina?L’associazione fiorentina di volontariato Idra aveva ottenuto un impegno – anzi una promessa, da parte sia di RFI che del Sindaco di Cavriglia – di poter effettuare una visita guidata al cantiere di Santa Barbara (ex miniere di lignite) dove vengono portate le migliaia di tonnellate dididi provenienza fiorentina, di risulta dal lavorotalpe sul sottosuolo, per la sciagurata costruzione dei due tunnelche sventreranno per sempre la Città Patrimonio dell’UNESCO.Ma la richiesta di cui sopra è stata respinta dalla segreteria dell’Osservatorio Ambientale, che ha citato non ben precisati motivi di sicurezza, dando la “colpa” ad ENEL SpA, titolare dell’area, che ha negato l’accesso.