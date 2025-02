Metropolitanmagazine.it - Perché dovremmo inserire il siero per capelli nella nostra haircare routine

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La cura pere i prodotti diprendono sempre più una strada simile alla skincare. Infatti, negli ultimi tempi sta spopolando un nuovo prodotto, ilper. Un prodotto leggero e dalle tantissime funzioni, che permette di prendersi cura sia del cuoio capelluto, che delle lunghezze. Ma quale scegliere? Il mercato ne propone tantissimi, per questo è importante capire bene le esigenze della propria chioma.Come scegliere ilpiù adatto alle nostre esigenze?Di questo particolare e importantissimo prodotto ci sono tantissime soluzioni, a seconda delle esigenze, ma anche divisi per fascia di prezzo (e ricordiamoci che non sempre costoso è uguale a valido). Importantissimo dunque comprendere la struttura del nostro capello e quali siano le sue esigenze, in particolare:secchi e danneggiati: sieri ricchi di oli nutrienti e riparatori, come l’olio di argan o l’olio di cocco, che idratano e riparano la fibra capillare.