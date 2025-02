Fanpage.it - Perché agli italiani non piace Donald Trump: il sondaggio

La maggior parte degliha un parere negativo su. Sono convintamente opposti quelli che votano per il centrosinistra, ma anche gli elettori della destra mostrano un certo scetticismo. Secondo undi Ipsos, tra i motivi c'è il fatto che, per molti, la sua presidenza non avrà effetti positivi per l'Italia, l'Europa e il mondo.