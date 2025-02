Ilfattoquotidiano.it - Per il Time è Elon Musk il vero presidente americano: in copertina lui seduto alla scrivania dello Studio Ovale

Ilha voluto esprimere un’opinione chiara sui prossimi cinque anniCasa Bianca. E ha deciso di farlo mettendola in. Sfondo rosso, come al solito, il famoso Resolute Desk, la storicaposizionata nello, e dietro, con un bicchiere di caffè appoggiato sopra, non c’è però Donald Trump, ma quello che la storica rivista americana considera ilombra:.D’altra parte, lo si è visto già nei mesi di campagna elettorale. In cambio del supporto e del ‘megafono’ offerto da, Trump gli ha promesso un ruolo chiave all’interno dell’amministrazione, nel quale potrà prendere decisioni che impatteranno anche sulle aziende di sua proprietà. Un do ut des nel quale, sembra essere l’opinione del, chi più ha da guadagnarci è proprio il tycoon.