Per il mercato i grandi banchieri hanno il braccino corto. Alle Ops di Mps, Unicredit e Bper mancano ora 3 miliardi

Non sembra piacere un granché alazionario il grande risiko bancario degli ultimi mesi che ha visto uno dopo l’altro il lancio dell’offerta disulla Banca popolare di Milano, poi quella del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca e ora quella della Banca popolare dell’Emilia-Romagna sulla Banca popolare di Sondrio. In tutti e tre i casi si tratta di Ops, offerte pubbliche di scambio, e quindi della proposta di uno scambio azionario che non prevede manco un centesimo in contanti. È già questo tipo di offerta a suscitare scarsi entusiasmi ovviamente fra i piccoli azionisti e gli investitori internazionali, meno attratti dragioni industriali dell’unione. Così alla data di venerdì 7 febbraio a prezzi di Borsa le tre offerte complessivamente erano inferiori già di tredi euro al valore didelle tre banche preda.