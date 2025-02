Iodonna.it - Per chi vuole scavare nel mito di Eleonora Duse

, THE GREATESTGenere: elogio teatral-femminileDi e con: Sonia Bergamasco. Con Valeria Bruni Tedeschi, Elena Bucci, Ellen Burstyn, Fabrizio Gifuni, Federica Fracassi, Emiliano Morreale “L’abbaglio”: Toni Servillo, Ficarra e Picone raccontano Garibaldi e i Mille al cinema X Leggi anche › Sonia Bergamasco: «Io e la mia): così lontane, così vicine» Come si racconta l’arte e la bravura di una delle più grandi attrici di sempre (?echov la vide e, pur non conoscendo l’italiano, disse che «mi sembrava di comprendere ogni parola»), di cui si è conservata una sola (breve) apparizione in un film del 1916, Cenere di Febo Mari? L’attrice e regista Sonia Bergamasco non prova a ricostruirne la vita e la carriera, ma si sforza di cercare il segreto dei suoi gesti, anche grazie alle testimonianze di chi la vide o l’ha studiata.