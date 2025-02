Ilfattoquotidiano.it - “Per 27 anni la cocaina è stata la mia compagna. Mio figlio mi incatenava al letto per non farmi andare a comprare la droga”: il racconto di Rita De Crescenzo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ventisettecon quella brutta: la. Una prigione da cui pensavo di non uscire mai”.Deracconta i propri errori e fragilità in un’intervista a Gente. “Ma seifa ho detto basta. MioRosario mi ha salvata: mi chiudeva in camera, mi controllava, mi impediva di autodistruggermi, mialcon le manette pur di nonuscire perla. E ci è riuscito. Sono rinata grazie a lui e alla fede.” dice la tiktoker, come riporta Leggo.Per moltiDeè la regina di Napoli, “ma io sono la regina solo a casa mia” minimizza lei, cresciuta al Pallonetto di Santa Lucia. “Lì ci sono le mie radici, la mia infanzia, la mia vita. Ma è anche un posto difficile, che mi ha provocato dolore e fatto commettere errori tremendi .