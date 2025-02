Sport.quotidiano.net - Pedrola, ritorno al grande calcio: "Mi sembra di essere al Barcellona"

I colori rossoblù sono ciò che più si avvicina all’accoppiata blaugrana: ovvero blu e granata, nella traduzione dal catalano all’italiano. Estanisè spagnolo, ma a casa, assicura, "si parla catalano". E’ nato a Cambrils, a sud di, Estanis, che ha mosso i primi passi neltra Reus ed Espanyol, prima di passare 4 anni fa al Barca. Lì, ha avuto l’imprinting da calciatore: "Se nasci lì, non puoi non ammirare Messi. Ma tra i calciatori che ho visto, quello a cui mi sono ispirato di più è Neymar: perché aveva la testa sempre libera, sempre rilassato". Così vuole. O meglio: vuole tornare adopo un anno complicato alla Sampdoria. Tre gol nelle prime sei partite. Poi un infortunio. "Brutto, poi le ricadute: infine l’operazione al tendine del flessore, ma ora i miei muscoli stanno bene e non vedo l’ora di ripagare la fiducia, perché il Bologna mi ha dato unaopportunità".