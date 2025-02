Lanazione.it - Pedinava l’ex moglie al lavoro. Arrestato dalla polizia un 40enne. Bloccato all’interno di un locale

LUCCADa qualche giorno aveva iniziato a presentarsi puntuale al bancone di unvicino a Porta San Pietro. Un cappuccino e una briosche, qualche volta un’aperitivo, e poi si metteva seduto ad un tavolino. Con lo sguardo rivolto fuori. E ci passava anche del tempo. Assorto nei suoi pensieri. Talmente assorto, che in più di una volta se n’era andato senza saldare il conto. Così i camerieri, appena, l’altro giorno si è presentato di nuovo hanno chiamato le forze dell’ordine. Ed in effetti, in pochi minuti,vicina Questura è arrivata una pattuglia della Squadra Volante. Solo che alla fine l’uomo, un quarantenne, italiano, è finito in manette non per le colazioni a sbafo, ma per la violazione del divieto di avvicinamento alcompagna. L’uomo, infatti, è stato sorpreso dagli agenti nelle vicinanze del luogo didella donna,quale avrebbe dovuto mantenere una distanza di almeno 150 metri.