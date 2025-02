Ilgiorno.it - Pedegronda ferroviaria: "O si fa il progetto o si sbloccano i campi"

"O si fa il, o si svincolano i terreni"., dal Gottardo al trait d’union su rotaia fra Seregno e Bergamo: giovedì l’audizione in Regione per Macherio, Cornate, Vimercate, Usmate, Seregno e Mezzago. Al centro dell’incontro, "il collegamento est-ovest fantasma". A riportarlo in agenda in Commissione Infrastrutture e Trasporti, il consigliere brianzolo Jacopo Dozio. "Dobbiamo tornare a parlare di questo argomento che interessa il nostro territorio dopo oltre 20 anni – spiega –. Chiediamo chiarezza sul piano e la possibilità di liberare i fondi". All’audizione ha partecipato anche il sindaco Francesco Cereda. "Il succo è chiaro – dice il primo cittadino di Vimercate – dobbiamo capire cosa si vuole fare. Famiglie e attività con ibloccati non possono più stare nel limbo".