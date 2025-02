Tutto.tv - Pechino Express 2025: avventura tra Filippine, Thailandia e Nepal

Leggi su Tutto.tv

Preparatevi a vivere un giovedì sera diverso dal solito. Dopo la musica e la cucina, Sky Uno ci porta nel cuore dell’con la dodicesima edizione di, che debutta il 6 marzo. Ma cosa rende questa edizione così speciale? Scopriamolo insieme! Una nuova rotta traQuest’anno,ci promette un viaggio indimenticabile attraverso le, lae il. Queste tre destinazioni non solo offrono paesaggi mozzafiato, ma anche culture ricche e diversificate che i concorrenti dovranno affrontare. Costantino Della Gherardesca, insieme al suo inviato speciale Fru, ha annunciato questa emozionante rotta in un promo davvero unico – parlando in ben tre lingue diverse!Immaginatevi a correre tra le risaie delleo a cercare un passaggio tra i templi della