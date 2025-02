Ilgiorno.it - Pavia, ladri entrano di notte al bar-tabacchi Città Giardino. Via con soldi e sigarette

, 8 febbraio 2025 - Quando il titolare è arrivato per la riapertura mattutina, verso le 5.30 di oggi, sabato 8 febbraio, ha trovato il locale a soqquadro e ha chiamato i carabinieri. Nel corso nella nottata, ignotihanno derubato il bar-tabaccheria, in via Tasso a. Sono entrati da una finestra sul retro, protetta da inferriate che hanno però divelto. Una volta all'interno, si sono diretti al bancone per cercare ie hanno trovato e portato via le banconote lasciate come fondo cassa, per un valore non ancora quantificato. Evidentemente non soddisfatti, hanno arraffato anche delle stecche di, in quantità ancora da definire all'esito dell'inventario. Oltre al valore della refurtiva e al danno alla finestra sul retro, c'è anche il disagio per l'irruzione che ha lasciato la purtroppo consueta devastazione provocata da simili incursioni notturne.