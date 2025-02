Lapresse.it - Patrioti a Madrid, Salvini parla tra gli applausi

(LaPresse) E’ iniziato tra glil’intervento di Matteoall’evento dei: il ministro dei Trasporti ha ringraziato per l’appoggio durante il processo a suo carico per il caso Open Arms, dal quale è stato assolto. Il leader di Vox Abascal lo ha ringraziato per aver difeso le frontiere dell’Italia e dell’Europa. Poihato della Nato: “Quel genio di Scholz invece di preoccuparsi di salvare” i posti di lavoro in Germania “ha chiesto l’invio delle truppe” Nato “per difendere la Groenlandia”, “spero che gli elettori tedeschi lo accontentino e gli regalino un biglietto di sola andata per andare lui a difendere la Groenlandia”.si è seduto in prima fila all’evento, accanto a Orban e Le Pen.