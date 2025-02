Trevisotoday.it - Patrick Zaki presenta “Sogni e illusione di libertà. La mia storia”

E’ stato definito da “Amnesty International” il più importante caso in difesa dei diritti umani del ventunesimo secolo.sarà a Villorba domenica 9 febbraio per incontrare il pubblico della libreria Lovat e lunedì 10 febbraio per parlare con gli studenti dell’Istituto Max Planck.