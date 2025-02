Ilfogliettone.it - Pasta fatta in casa: la ricetta con soli due ingredienti | Così buona come quella che ordini al ristorante

Per realizzare lafresca inbasta utilizzare pochi: unasemplice ma anche economicaFare lafresca inpuò sembrare un’impresa lunga e complicata, ma in realtà è un procedimento semplice e veloce che richiede solo due: uova e farina.Con un po’ di manualità e qualche accorgimento, in poco tempo si può ottenere un impasto elastico e lavorabile, pronto per diventare la base di piatti straordinari.La tradizione vuole che la sfoglia venga tirata a mano con il mattarello, sfruttando la forza delle braccia, ma per chi desidera una soluzione più rapida e precisa, l’uso della macchinetta sfogliatrice è un’ottima alternativa.In questo caso, per ottenere una sfoglia porosa simile alavorata manualmente, è consigliabile aggiungere una parte di semola rimacinata di grano duro alla farina 00,tamente in proporzione di un terzo rispetto alla quantità totale.