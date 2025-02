Danielebartocciblog.it - Parola d’Oro 2025: il 28 febbraio la cerimonia in Campidoglio

Countdown quasi terminato per il “Premio“. Stiamo parlando di un’iniziativa estremamente interessante, un riconoscimento speciale che celebra l’arte di comunicare in maniera positiva, inclusiva e costruttiva. Appuntamento a venerdì 28, a partire dalle ore 17, presso la suggestiva Sala Protomoteca in, a Roma. Questa iniziativa si pone la fondamentale mission di celebrare coloro che arricchiscono l’ambiente circostante con la luce delle parole preziose, sane e di buon senso. Parole, per l’appunto, che non solo ispirano, ma anche elevano gli altri.IN: LE ANTICIPAZIONI DELL’EVENTOIn un panorama spesso dominato da discorsi negativi e divisivi, si legge nel portale dell’iniziativa, il “Premio” in, a Roma, rappresenta un faro di speranza e di cambiamento.