Parola al mister Cudini suona la carica | C’è più tranquillità In campo serviranno voglia e determinazione

Si torna indopo una settimana comunque serena, a seguito della vittoria sul Carpi e alla conclusione del mercato. Dopo l’allenamento di rifinitura,ha sottolineato le difficoltà della sfida di questa sera contro il Rimini.come avete lavorato in settimana? "Quando si vince c’è più, c’è entusiasmo e questo fa sicuramente bene. Perdiamo Gianluca Carpani per squalifica, ma sono arrivati i nuovi e troveremo la soluzione per affrontare la partita col Rimini". Che impressione le hanno fatto Re, Odjer e Baldassin? "Re lo conoscete meglio di me, è un prodotto del vivaio, ha caratteristiche di esterno a piede invertito, abbiamo colto l’opportunità di riportarlo a casa. Odjer e Baldassin si compensano: Odjer è più incontrista e molto più di equilibrio, può giocare davanti alla difesa o in un centroa due; Baldassin è una mezzala che sa giocare e sa muoversi in mezzo al, entrambi ci danno ampie garanzie.