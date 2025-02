Parma, investe con l'auto due vigili a un posto di blocco

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ha investito dueurbani che lo avevano fermato per un normale controllo della viabilità. E' accaduto oggi a, in pieno centro. Dopo essere sceso dalin un primo momento per contestare la verifica, l’uomo alla guida di una Bmw è risalito sulla vettura e ha investito i due agenti della polizia locale, .L'articoloconduea undiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”