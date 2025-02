Tg24.sky.it - Parma, investe con l'auto due vigili a un posto di blocco: fermato. VIDEO

Momenti di panico, per fortuna senza gravi conseguenze, oggi adove in pieno centro un uomo alla guida di una Bmw nera ha investito dueurbani che lo avevanoper un normale controllo. L'uomo, una volta sceso dall’, prima ha contestato la verifica poi è risalito sulla vettura e ha investito i due agenti della polizia locale, trascinandoli per alcuni metri. E' successo lungo via D’Azeglio, la strada che collega la centrale piazza Garibaldi con il quartiere Oltretorrente. La situazione è stata contenuta grazie alla presenza di unbus sulla carreggiata opposta che ha impedito la fuga dell’uomo, poicon l’aiuto di altri agenti giunti in soccorso dei dueaggrediti. Quindi l’uomo è stato condotto in caserma.