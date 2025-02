Sport.quotidiano.net - Parla il diesse Gemmi. "Soddisfatto del mercato. Ismajli? Abbiamo offerto». E domani l’Empoli fa ’600’

di Simone CioniEMPOLISeicento partite in Serie A. Questo il traguardo che taglierà oggi. Festeggiarlo con un risultato positivo è l’obiettivo, ma non sarà facile. Alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena arriva infatti il Milan, che ai vari Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulisic e Leao ora ha aggiunto anche Walker, oltre ai due attaccanti Joao Felix e Gimenez, che si sono subito presentati con un gol e un assist nel 3-1 rifilato mercoledì scorso alla Roma in Coppa Italia. D’Aversa sarà invece ancora alle prese con l’emergenza. Se da un lato rientrano dalla squalifica Grassi e Pezzella, dall’altro sarà assente per lo stesso motivo Maleh e quasi sicuramente non ce la faranno i tre acciaccati, Anjorin e Fazzini con Marianucci, Henderson e Cacace pronti a sostituirli. Il nuovo acquisto di gennaio Kouame dovrebbe invece partire dalla panchina.