Ilgiorno.it - Parità di genere, Comune certificato: è la prima metropoli d’Italia

Leggi su Ilgiorno.it

Si tratta dellacittà italiana di grandi dimensioni a raggiungere l’obiettivo. Ildi Milano ha ottenuto la Certificazione per ladi, avendo ricevuto una valutazione con esito positivo da uno degli organismi di certificazione accreditati, Certiquality. "Non era un obbligo avere questa certificazione - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - ma era un obbligo morale. Questo è solo l’inizio". Sulladia Palazzo Marino "diamo il buon esempio, ma ancora non abbastanza. Abbiamo quattro dirigenti su dieci che sono donne e va bene, ma vuol dire che c’è ancora da fare", ha concluso Sala. Ilsi impegna così a promuovere, tutelare e valorizzare le differenze di, supportando le pari opportunità nei diversi contesti: familiare, sociale, lavorativo e aggregativo, con azioni rivolte verso i dipendenti ma anche verso la città.