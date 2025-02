Justcalcio.com - Paris Saint-Germain 4-1 Monaco: Dembele e Kvaratskhelia guidano gli uomini di Luis Enrique a Easy Win facile

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Il tutore del secondo tempo di Ousmanee un primo gol didiper Khvichahanno aiutato i leader della Ligue 1 a spazzare viacon una vittoria per 4-1 venerdì.Il PSG, che ha annunciato le estensioni del contratto per l’allenatore, Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha prima della partita, si è assicurato la loro 16a vittoria in 21 partite di campionato per raggiungere 53 punti, 13 davanti al Marsiglia al secondo posto, che hanno una partita in mano.Vitinha ha celebrato il suo nuovo accordo con l’apri dopo soli sei minuti, inviando un calcio di punizione basso all’interno del post vicino, ma Denis Zakaria ha pareggiato persegnando da un angolo stretto dopo la bella palla di Soungoutou Magassa al 17 ° minuto.