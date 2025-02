Ilfattoquotidiano.it - “Paragon non lo vende il salumiere”. Il malware che imbarazza il governo secondo Giuliano Tavaroli: “Responsabilità politica”

Il caso“è fonte di imbarazzo politico per il: qualcuno dovrà assumersene la”. Così, in una intervista alla Stampa,, ex sottufficiale dell’Anticrimine dei carabinieri di Milano ed ex responsabile della sicurezza di Pirelli e Telecom negli anni dello spionaggio del ‘Tiger Team’ per cui fu condannato. “Ilcon cui sono stati infettati quei telefoni non si compra dal– spiega – è una concessione che la società israelianaai governi”.Ecco come stanno le cose: “In Italia c’è un’agenzia che lo acquista e lo cede alle forze dell’ordine, alla magistratura o all’intelligence. Il suo utilizzo è regolamentato. Dunque, in assenza di motivazioni di sicurezza nazionale o indagini preventive disposte dalla magistratura, non si può intercettare un libero cittadino”.