Ilfattoquotidiano.it - Paragon, le opposizioni vogliono Meloni in Parlamento: “Venga a rispondere in aula, non può cavarsela con l’audizione al Copasir”

Lo spyware difinito nei telefonini di attivisti e giornalisti italiani è l’ennesima tegola sui servizi segreti italiani, spesso presenti nelle recenti cronache, dal caso Almasri alle indagini sul capo di gabinetto di Giorgia, Gaetano Caputi, ma non solo. Il tutto mentre Palazzo Chigi sta pensando, insieme ai vertici dell’intelligence, a nuovi posizionamenti. “Che ci siano paginate quotidiane dove agenti segreti attaccano altri agenti segreti, invece di difendere l’interesse nazionale, questo sì è preoccupante”, ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini, che vede “regolamenti di conti all’interno di servizi di intelligence”. Dichiarazioni che non aiutano l’esecutivo mentre l’opposizione chiede adi venire ina spiegare anche la vicenda del software che il governo ha acquistato per la lotta al terrorismo e impiegato, bisogna capire su ordine di chi, per spiare privati cittadini violando la legge.