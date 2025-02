Ilfattoquotidiano.it - Paragon, il software spia che imbarazza il governo. Come funziona, chi è coinvolto e tutte le domande ancora senza risposta

Ilisraeliano Graphite, fornito all’Italia dalla societàSolutions, è stato utilizzato perre illegalmente decine di civili, tra cui attivisti di Ong e giornalisti italiani. Oltre a violare la normativa interna, l’utilizzo avrebbe violato anche le norme etiche fissate nei termini del contratto, tanto che la società israeliana ha deciso di annullare quelli con l’Italia, dove i clienti sarebbero stati una agenzia di polizia e una organizzazione di intelligence. In una nota, ilsi è detto estraneo alla vicenda. Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano (foto) potrebbe essere chiamato a riferire al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), dove già è atteso il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli.La vicenda e il– E’ stata la chat di Meta, WhatsApp, allertata a sua volta da Citizen Lab, ad avvisare attivisti e giornalisti, 90 in tutto in 15 diversi Paesi dell’Unione europea.