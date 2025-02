Nerdpool.it - Paradox! un puzzle platformer in arrivo con una demo su steam

Rewind Studios presenta!, unche sfida logica, pianificazione e riflessi attraverso un’originale meccanica temporale. Ogni livello si gioca due volte: prima nel passato, poi nel futuro. Il gioco può essere aggiunto alla lista dei desideri sue avrà unagiocabile durante il Next Fest di febbraio.Ispirato allo stile degli show di Cartoon Network degli anni 2000 e 2010,! mette il giocatore nei panni di un giovane professore alle prese con una macchina del tempo in avaria. Nella prima fase di gioco, il protagonista raccoglie cristalli temporali superando ostacoli come laser, piattaforme instabili e una corsa contro il tempo. Curiosamente, l’ambiente sembra già predisposto per agevolarlo.Nella seconda fase, il controllo passa al sé stesso del futuro.